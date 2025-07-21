ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Испании обнаружили мертвым экс-чиновника МВД Украины, МИД прокомментировал

Понедельник 21 июля 2025 11:42
UA EN RU
В Испании обнаружили мертвым экс-чиновника МВД Украины, МИД прокомментировал Иллюстративное фото: в Испании обнаружили мертвым экс-чиновника МВД Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

В испанском жилом комплексе Cala Alta, в котором убили российского летчика Максима Кузьминова, обнаружили в бассейне тело экс-чиновника Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Грушевского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Espanol.

Тело обнаружили лицом вниз в воде, без признаков жизни. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а впоследствии - медики, но без успеха.

Как выяснилось, погибший - 61-летний Грушевский, который ранее работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже - Национальной полиции.

На теле погибшего не было обнаружено следов насилия, но из одного уха шла кровь. Как предполагает El Espanol, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца или инсульт.

"Подозрения некоторых соседей о том, что Игорь стал жертвой убийства со стороны российских агентов, связаны главным образом с совпадением обстоятельств: инцидент произошел именно в том месте, где 13 февраля 2024 года был застрелен российский пилот Максим Кузьминов", - пишет издание.

Что говорят в МИД Украины

В комментарии журналистам Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило, что, согласно сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть Грушевского наступила в результате утопления.

"Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину", - добавило ведомство.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Голосеевском районе Киева после стрельбы правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Позже стало известно, что убитым является полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
Новости
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе