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Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны

16:27 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны Фото: Марко Рубио (Getty Images)
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США хотят играть конструктивную роль в завершении войны в Украине, однако ситуация движется не в этом направлении.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News.

"Мы четко заявили, что если можем сыграть роль в прекращении этой войны, то хотим сыграть конструктивную роль. Мы, очевидно, следим за тенденциями там и видим, что сейчас они двигаются не в этом направлении", - отметил он.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на завершении конфликта. Он также выразил сожаление из-за большого числа погибших в войне.

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что сейчас членство Украины в НАТО "не стоит в повестке дня".

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что предложение по взаимному прекращению ударов между Украиной и Россией является "бессмысленным".

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна-агрессор не заинтересована в участии в реальных переговорах по миру.

Отметим, СМИ писали, что Кремль получил предостережение от американской разведки. Речь идет о том, что российская экономика оказалась под угрозой краха по сценарию СССР, а ситуация на фронте зашла в тупик.

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Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
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