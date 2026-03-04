Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"

Резкое подорожание топлива на украинских АЗС не имеет реальных экономических оснований. Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, нынешние цены в Украине - это результат паники и вероятных заговоров, а не дефицита.

О причинах скачка цен на АЗС, ажиотаже на топливо, рисках и возможном вмешательстве Антимонопольного комитета - в материале РБК-Украина .

Главное: Рост цен на топливо в Украине: Это не имеет прямой и мгновенной связи с событиями в Ормузском проливе.

Это не имеет прямой и мгновенной связи с событиями в Ормузском проливе. Причин для паники нет : запасов горючего в Украине достаточно, поставки по старым ценам продолжаются.

: запасов горючего в Украине достаточно, поставки по старым ценам продолжаются. Цены необоснованны: Скачек стоимости произошел из-за спекулятивных решений сетей, а не из-за реальной нехватки топлива.

Скачек стоимости произошел из-за спекулятивных решений сетей, а не из-за реальной нехватки топлива. Прогноз : Когда ажиотаж спадет (спрос вырос примерно на 50%), а напряжение на Ближнем Востоке снизится, цены могут откатиться назад.

: Когда ажиотаж спадет (спрос вырос примерно на 50%), а напряжение на Ближнем Востоке снизится, цены могут откатиться назад. Власти просят "прийти в себя": Владельцев АЗС призывают не использовать панику для завышения цен и пригрозили вмешательством АМКУ.

Почему цены на АЗС внезапно подскочили

Многие связывают рост цен с событиями в Ормузском проливе, но директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина отрицает эту прямую связь.

Он объясняет: запасы есть. На заправках сейчас продают топливо, которое было закуплено по старым контрактам еще до обострения конфликта на Ближнем Востоке.

А между геополитическим событием и изменением цены на АЗС обычно проходит около трех недель.

"Потому что действуют еще старые контракты, по которым везется из Европы моторное топливо, также есть определенные накопления в резервуарах многих компаний. Не может такое быть, что сегодня произошло какое-то событие на Ближнем Востоке, а завтра на стелах в Украине выросли цены на 2-3 гривны", - отмечает Омельченко.

По его мнению, одновременное поднятие цен крупными и средними сетями АЗС в понедельник-вторник имеет признаки картельного сговора (договоренность об одинаковых ценах).

Паника только толкает цены вверх

Именно синхронное подорожание спровоцировало ажиотаж: потребители начали массово заправлять полные баки и канистры, из-за чего спрос вырос на 50%, обращает внимание эксперт.

На вопрос, может ли эта паника может привести к тому, что еще на пару гривен так и дальше будут цены на топливо подниматься, эксперт ответил утвердительно.

Однако он предостерегает людей, которые сейчас скупают топливо по высоким ценам.

"Поэтому могут проиграть те люди, которые покупают сейчас по 70-73 гривны, они просто проигрывают, потому что это цены ажиотажного спроса, а не какие-то реальные", - отмечает Омельченко.

Что должно сделать государство

Для исправления ситуации эксперт предлагает следующие шаги:

Работа Антимонопольного комитета . Необходимо выявить компании, которые воспользовались обстоятельствами для спекуляций, и, возможно, наложить на них штрафы.

. Необходимо выявить компании, которые воспользовались обстоятельствами для спекуляций, и, возможно, наложить на них штрафы. Отказ от "прайс-кэпов": Введение предельных цен (как в 2022 году) может привести к дефициту, что будет еще хуже для рынка.

Введение предельных цен (как в 2022 году) может привести к дефициту, что будет еще хуже для рынка. Поддержка конкуренции: Отмена авансовых платежей на прибыль и пересмотр высоких акцизов, которые "бьют" по дискаунтерам (дешевым заправкам) и создают условия для сговоров крупных игроков.

"Опомнитесь": как реагирует власть

Глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уже обратился к представителям топливного рынка с призывом не использовать панические настроения ради сверхприбылей в стране, где идет война.

"Все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный (комитет - ред.)", - заявил Гетманцев.

Эксперты прогнозируют: как только утихнет ажиотаж и стабилизируется геополитическая ситуация, возможен откат цен на топливо до реальных уровней.

Как мы ранее писали, в Украине уже несколько дней подряд наблюдается постепенный рост цен на топливо на заправках. Этот тренд затрагивает как бензин, так и дизель и автогаз, и он заметен в большинстве крупных сетей АЗС. При этом цены варьируются в зависимости от сети и региона, но общая тенденция - вверх.

По данным утреннего мониторинга РБК-Украина по популярным сетям АЗС, средняя стоимость литра бензина А-95 колеблется в диапазоне примерно 63-73 грн в зависимости от станции, а премиальные марки могут достигать до 81 грн за литр.

Дизельное топливо также подорожало - в среднем до около 68-70 грн за литр, тогда как автогаз торгуется в районе 40-41 грн за литр.