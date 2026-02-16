"Должны победить и их": Орбан пожаловался Рубио на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина якобы вмешивается в венгерские выборы и финансирует его соперников.

Слова Орбана прозвучали во время его пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, пишет РБК-Украина со ссылкой на Index .

По словам премьера Венгрии, украинцам не безразлично, какими будут результаты выборов, "поэтому они решили принять участие в кампании".

"Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их", - заявил Орбан.

Он также отметил, что украинцы "участвуют в кампании со всей силой и оружием". Кроме того, по словам Орбана, Украина якобы финансирует его противников - он также добавил, что "знает, как это происходит".