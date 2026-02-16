"Должны победить и их": Орбан пожаловался Рубио на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина якобы вмешивается в венгерские выборы и финансирует его соперников.
Слова Орбана прозвучали во время его пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, пишет РБК-Украина со ссылкой на Index.
Читайте также: ЕС смягчает критику Орбана, несмотря на его атаки на Брюссель: FT объяснило этот парадокс
По словам премьера Венгрии, украинцам не безразлично, какими будут результаты выборов, "поэтому они решили принять участие в кампании".
"Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их", - заявил Орбан.
Он также отметил, что украинцы "участвуют в кампании со всей силой и оружием". Кроме того, по словам Орбана, Украина якобы финансирует его противников - он также добавил, что "знает, как это происходит".
Орбан и его заявления
Напомним, аналитики считают, что правление Виктора Орбана и его партии "Фидес" в Венгрии может завершиться уже в ближайшее время. В частности, на апрельских выборах он рискует уступить оппозиционной проевропейской партии "Тиса".
На фоне предвыборной кампании Орбан развернул масштабную информационную борьбу против своего главного оппонента Петера Мадяра, активно используя жесткую риторику и пропагандистские заявления.
Одним из ключевых элементов кампании стала антириторика в отношении Украины, которую венгерский премьер фактически пытается представить как "врага".
В частности, Орбан заявлял, что Будапешт не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз в течение ближайших десятилетий, а также делал противоречивые заявления относительно войны, утверждая, что "непонятно, кто на кого напал".
Кроме того, венгерский премьер публично заявил, что Украина якобы добивается лишения Венгрии доступа к дешевым российским энергоносителям, что, по его словам, может привести к росту тарифов для венгерских потребителей.