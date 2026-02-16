Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды

Женева снова становится центром мировой дипломатии. Третий раунд переговоров между Украиной, США и РФ сопровождается изменением в российской делегации.

РБК-Украина в материале рассказывает, что стоит за этим решением и о чем именно будут говорить за закрытыми дверями.

Главное:

Переговоры Украины, РФ и США пройдут на территории Европы - 17-18 февраля в Женеве (Швейцария).

в Женеве (Швейцария). Темы . Среди озвученных: энергетическое перемирие, вопрос территорий.

. Среди озвученных: энергетическое перемирие, вопрос территорий. Киев отправил украинскую делегацию с Будановым.

Россия же понизила статус делегации, назначив главой "историка" Мединского. Эксперт видит в этом попытку затянуть процесс и сместить акценты.

РФ продолжает террор энергетики, и может готовить новый обстрел Украины на фоне активной дипломатии.

Это уже будет третий раунд переговоров между Украиной, Россией и США. Встреча впервые за период полномасштабной войны РФ против Украины пройдет на европейской площадке. Ранее консультации проходили в Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

О чем будут говорить в Женеве

Российская сторона анонсировала, что "будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем в предыдущем раунде в Абу-Даби", в частности вопрос территорий, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Со своей стороны, Украина планирует поднять тему энергетического перемирия, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров. По его словам, детали этой темы пока не разглашают, но она точно будет на повестке дня.

Кто в составе делегаций Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский определил состав своей команды, в нее вошли

секретарь СНБО Рустем Умеров;

руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов ;

; заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий ;

; заместитель главы ОП Сергей Кислица ;

; начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов ;

; глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Умеров подчеркнул, что делегация сочетает военную, политическую и безопасностную экспертизу и будет работать над конкретными решениями в рамках определенных президентом рамок. Главная цель - устойчивый и длительный мир.

Кто будет представлять США на переговорах в Женеве официально объявлено пока не было. Но на прошлых раундах в Абу-Даби от американцев были:

посланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ;

и ; министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл ;

; американский генерал Алекс Гринкевич.

Изменения в российской переговорной команде

В отличие от предыдущих встреч, Россия понизила статус своей делегации.

Возглавит ее помощник президента Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах в прошлом году в Стамбуле и прославился как "историк" и идеолог Путина. Тогда российская сторона отказалась от перемирия и настаивала на признании оккупированных территорий, а также ограничении численности ВСУ.

Как отметил Зеленский, на предыдущем раунде в Абу-Даби делегация России под руководством начальника ГРУ Игоря Костюкова оказалась более конструктивной, чем во время встреч с Мединским.

Фото: российские переговорщики Михаил Галузин, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Getty Images)

Военный эксперт, военнослужащий Сил ТРО Александр Мусиенко объясняет две ключевые причины, почему Кремль заменил главу переговорной группы.

Первая причина - Россия пытается продемонстрировать "серьезность" и "заинтересованность" в переговорах.

По словам эксперта, замена Костюкова на Мединского - это формальный шаг, который должен создать впечатление "готовности" обсуждать не только военно-безопасные вопросы, как в Абу-Даби, но и другие пункты мирного плана.

Вторая причина - затягивание процесса. Москва, заметив, что по военной линии обсуждение проходит конструктивно, пытается изменить акцент переговоров с тем безопасности на политические, социальные и религиозные вопросы. Это, по мнению эксперта, позволяет Кремлю показать, что "по безопасности все решено", но "Украина еще не готова к другим шагам".

Вопрос территорий остается нерешенным

Нерешенным остается территориальный вопрос, который Москва связывает с так называемой "формулой Анкориджа". По данным источников западных СМИ, она предусматривает контроль России над всем Донбассом и замораживание линий фронта на востоке и юге Украины.

Президент Украины накануне новых переговоров отметил, что Киев не изменил позицию по территориям, а к компромиссам должны быть готовы все стороны. Он подчеркнул, решения должны приниматься украинским народом, в частности через выборы или референдум.

Тонкий троллинг и ожидания от переговоров

Эксперт Мусиенко отметил "троллинг" со стороны украинской стороны. Он обратил внимание, когда Буданов в соцсетях анонсировал поездку с командой, то написал, что они будут обсуждать уроки украинской истории, что воспринимается как "подкол" в сторону Мединского.

"Это такой троллинг Мединского. Потому что, вы знаете, его часто называют "историком", как и Путина. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что кто понял, тот, в принципе, оценил", - говорит собеседник.

Фото: Буданов в посте в соцсетях подколол Мединского, написав об "уроках истории" (скриншот)

Касательно ожиданий от переговоров, эксперт подчеркнул: значительных прорывов ожидать сложно, поскольку Кремль не отказывается от своих целей, продолжает террористические удары по энергетике и оказывает давление на фронте.

"Пока это их неизменная точка зрения. Поэтому при таких условиях ожидать значительного прорыва сложно. Но, опять же, Украина открыта вести переговоры, если они, конечно, будут действительно конструктивными", - подытожил Мусиенко.