"Маємо перемогти і їх": Орбан поскаржився Рубіо на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове заявив, що Україна нібито втручається в угорські вибори та фінансує його суперників.

Слова Орбана пролунали під час його пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо, пише РБК-Україна з посиланням на Index .

За словами прем'єра Угорщини, українцям не байдуже, якими будуть результати виборів, "тому вони вирішили взяти участь у кампанії".

"Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна, і ми маємо перемогти також і їх", - заявив Орбан.

Він також зазначив, що українці "беруть участь у кампанії з усією силою і зброєю". Крім того, за словами Орбана, Україна нібито фінансує його супротивників - він також додав, що "знає, як це відбувається".