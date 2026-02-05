Во Львове женщина стреляла в микроавтобус ТЦК и полицейских: все подробности

Иллюстративное фото: во Львове женщина стреляла в микроавтобус ТЦК и полицейских (Getty Images)

Во Львове в понедельник, 2 февраля, женщина стреляла в микроавтобус, в котором находились военнослужащие ТЦК и полицейские. Нападающей сообщено о подозрении.