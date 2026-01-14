Под Львовом стреляли в микроавтобус ТЦК: полиция начала операцию
В Поселке Рудное вблизи Львова неизвестные стреляли в микроавтобус ТЦК. Полиция начала операцию по поиску причастных к инциденту.
Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина.
"В Рудном произошла стрельба, сейчас полиция на месте проводит следственные оперативные действия, устанавливает всех причастных", - отметила Гирдвилис.
Также начальник департамента коммуникации Национальной полиции в комментарии РБК-Украина отметила, что полиция проводит операцию по розыску причастных к этому лиц.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, которые осуществляли мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.
Происшествие произошло сегодня, 14 января, около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки и Небесной Сотни в поселке Рудное. Водитель авто Volkswagen Passat совершил несколько выстрелов по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего уехал с места происшествия.
По данному факту следователи відідлу полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Инциденты со стрельбой во Львове
Напомним, 24 ноября во дворе средней общеобразовательной школы №13 в Сиховском районе Львова произошла стрельба. Известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента, пострадавший госпитализирован.
Также в селе Подрясное вблизи Львова днем 12 сентября произошла стрельба в здании автосервиса, в результате инцидента два человека погибли. По предварительным данным, в помещении офиса автосервиса мужчина застрелил своего коллегу, после чего совершил самоубийство.
Также 31 августа во Львове вечером, 31 августа, на улице Владимира Великого произошла стрельба. Злоумышленник в настоящее время задержан.