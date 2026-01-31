На Житомирщине произошла стрельба между военнослужащим ТЦК и местным жителем

В субботу утром, 31 января, в Житомирском районе произошла стрельба между военным ТЦК и местным жителем. К счастью, пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Житомирской области.

"Утром 31 января возник конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору впоследствии присоединились случайные прохожие. Как следствие - возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе", - говорится в сообщении.

В свою очередь полицейские сектора реагирования отдела полиции №1, которые находились на месте происшествия, прекратили конфликт. Никто из гражданских лиц не пострадал, телесных повреждений нет.

Правоохранители добавили, что все участники происшествия установлены и сейчас идет проверка.

"По данному факту в настоящее время продолжается проверка, в рамках которой будет дана окончательная правовая квалификация события", - сказано в публикации.