Главная » Новости » Происшествия

На Житомирщине произошла стрельба между военнослужащим ТЦК и местным жителем

Суббота 31 января 2026 16:24
UA EN RU
На Житомирщине произошла стрельба между военнослужащим ТЦК и местным жителем Фото: военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу утром, 31 января, в Житомирском районе произошла стрельба между военным ТЦК и местным жителем. К счастью, пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Житомирской области.

"Утром 31 января возник конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору впоследствии присоединились случайные прохожие. Как следствие - возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе", - говорится в сообщении.

В свою очередь полицейские сектора реагирования отдела полиции №1, которые находились на месте происшествия, прекратили конфликт. Никто из гражданских лиц не пострадал, телесных повреждений нет.

Правоохранители добавили, что все участники происшествия установлены и сейчас идет проверка.

"По данному факту в настоящее время продолжается проверка, в рамках которой будет дана окончательная правовая квалификация события", - сказано в публикации.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, 14 января в поселке Рудное неподалеку от Львова неизвестные открыли огонь по микроавтобусу ТЦК. В результате происшествия никто не пострадал, но транспорт получил повреждения. Полиция в свою очередь начала операцию по поиску причастных к инциденту.

Также мы писали, что 31 декабря 2025 года произошла стрельба в Харькове. Там мужчина выстрелил в представителя ТЦК во время проверки документов, после чего скрылся с места происшествия. Однако полиция оперативно задержала злоумышленника.

Кроме того, 16 ноября в Деснянском районе тоже произошел инцидент с участием работников ТЦК, который закончился стрельбой. В территориальном центре комплектования заявили о нападении на своего работника.

