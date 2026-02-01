ua en ru
В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: все подробности

Винница, Воскресенье 01 февраля 2026 12:02
В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: все подробности Фото: в Виннице неизвестный устроил стрельбу по группе оповещения ТЦК (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Виннице утром 1 февраля неизвестный устроил стрельбу по группе оповещения ТЦК и СП. Мужчину разыскивает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

"1 февраля около 10:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Принимаются меры по розыску стрелка", - сообщили в полиции.

Известно, что мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.

Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Похожие инциденты

Напомним, в субботу утром, 31 января, в Житомирском районе произошла стрельба между военным ТЦК и местным жителем. Пострадавших не было, правоохранители проводят проверку.

14 января в поселке Рудное вблизи Львова неизвестные стреляли в микроавтобус ТЦК. Полиция начала операцию по поиску причастных к инциденту.

Также в Днепре днем 25 декабря неизвестный мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения.

