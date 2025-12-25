ua en ru
В Днепре ранили ножом двух военных ТЦК, произошла стрельба

Украина, Днепр, Четверг 25 декабря 2025 16:39
Автор: Антон Корж

В Днепре днем 25 декабря неизвестный мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Днепра.

По версии полиции, днем 25 декабря в 14:40 на улице Калиновой в Днепре во время проведения мероприятий по оповещению мужчина напал с ножом на военнослужащих из состава группы оповещения местного ТЦК. Двое из них получили ранения, сейчас пострадавших госпитализировали.

Также на месте инцидента были слышны выстрелы. Как оказалось, один из военных ТЦК произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы задержать нападавшего.

"Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепровского районного управления полиции № 2", - говорится в сообщении.

Напомним, что в последние дни произошел ряд инцидентов с нападениями на группы оповещения ТЦК. Так, 24 декабря на Ровенщине во время выполнения служебных обязанностей на группу оповещения Сарненского районного ТЦК и СП совершили нападение, ранив одного из военных.

До этого во Львове мужчина якобы напал на сотрудников ТЦК во время выполнения служебных обязанностей. Один военнослужащий был ранен ножом и скончался в больнице.

