ua en ru
Чт, 05 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Львові жінка стріляла у мікроавтобус ТЦК та поліцейських: всі подробиці

Львів , Четвер 05 лютого 2026 12:27
UA EN RU
У Львові жінка стріляла у мікроавтобус ТЦК та поліцейських: всі подробиці Ілюстративне фото: у Львові жінка стріляла у мікроавтобус ТЦК та поліцейських (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Львові у понеділок, 2 лютого, жінка стріляла у мікроавтобус, у якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та поліцейські. Нападниці повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Львівської обласної прокуратури.

Читайте також: В Одесі показали побиття чоловіка. ТЦК заявляє про "вибірковий монтаж" відео

Як повідомляється, подія сталася у Шевченківському районі Львова.

44-річна львів’янка вистрелила в мікроавтобусі, у якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Вони проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила - вистрелила у неї.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua

Схожі інциденти

Нагадаємо, вранці 1 лютого у Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП. Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.

31 січня у Житомирському районі сталася стрілянина між військовим ТЦК та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі.

А 14 січня у селищі Рудне поблизу Львова невідомі стріляли у мікроавтобус ТЦК. Поліція проводила операцію з пошуку причетних до інциденту.

У Дніпрі вдень 25 грудня невідомий чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення.

Також ми писали, що 31 грудня 2025 року сталася стрілянина в Харкові. Там чоловік вистрілив у представника ТЦК під час перевірки документів, після чого зник з місця події. Однак поліція оперативно затримала зловмисника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів ТЦК Поліцейські
Новини
Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - ЗМІ
Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - ЗМІ
Аналітика
Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці