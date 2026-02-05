У Львові жінка стріляла у мікроавтобус ТЦК та поліцейських: всі подробиці
У Львові у понеділок, 2 лютого, жінка стріляла у мікроавтобус, у якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та поліцейські. Нападниці повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Львівської обласної прокуратури.
Як повідомляється, подія сталася у Шевченківському районі Львова.
44-річна львів’янка вистрелила в мікроавтобусі, у якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Вони проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.
Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила - вистрелила у неї.
За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).
Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua
Схожі інциденти
Нагадаємо, вранці 1 лютого у Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП. Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.
31 січня у Житомирському районі сталася стрілянина між військовим ТЦК та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі.
А 14 січня у селищі Рудне поблизу Львова невідомі стріляли у мікроавтобус ТЦК. Поліція проводила операцію з пошуку причетних до інциденту.
У Дніпрі вдень 25 грудня невідомий чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення.
Також ми писали, що 31 грудня 2025 року сталася стрілянина в Харкові. Там чоловік вистрілив у представника ТЦК під час перевірки документів, після чого зник з місця події. Однак поліція оперативно затримала зловмисника.