Главная » Новости » Происшествия

В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК во время проверки документов

Харьков, Среда 31 декабря 2025 14:25
В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК во время проверки документов Иллюстративное фото: в Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП во время проверки документов и скрылся с места происшествия. Полицейские оперативно задержали злоумышленника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщили в полиции, происшествие произошло 31 декабря около 09:00 в Немышлянском районе города Харькова, на улице Харьковских Дивизий, во время проверки документов у водителя автомобиля.

42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего скрылся с места происшествия.

В результате инцидента военнослужащий телесных повреждений не получил, пулей была повреждена форменная одежда.

С целью оперативного задержания правонарушителя на территории города полицией была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Похожие инциденты

Напомним, недавно мы сообщали, что в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

24 декабря на Ровенщине во время выполнения служебных задач было совершено нападение на представителей Сарненского районного ТЦК и СП, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Ранее во Львове мужчина, по предварительным данным, напал на сотрудников ТЦК во время выполнения ими служебных обязанностей. Один из военных получил ножевое ранение и впоследствии скончался в больнице.

Кроме того, 25 декабря в Днепре неизвестный ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения.

