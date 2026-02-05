ua en ru
В Одессе показали избиение мужчины. ТЦК заявляет о "выборочном монтаже" видео

Одесса, Четверг 05 февраля 2026 11:41
В Одессе показали избиение мужчины. ТЦК заявляет о "выборочном монтаже" видео Фото: в Одессе военнослужащие избили мужчину
Автор: Ірина Глухова

В сети распространили кадры, как одном из районов Одессы военные ТЦК применили силу к мужчине. В военкомате заявили, что видео имеет признаки монтажа и инициировали служебную проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Читайте также: Принудительная ВВК незаконна? Адвокат объяснил, зачем на самом деле должны везти в ТЦК

Что предшествовало

Сегодня в местных Telegram-каналах распространили видео, на котором военный ТЦК схватил мужчину за капюшон, после чего тот упал на землю, и его начали бить ногами и руками еще двое военных.

Заявление ТЦК

В военкомате сообщили, что видео было снято 4 февраля в Пересыпском районе Одессы. Во время проверки военно-учетных документов совместной группой оповещения задержали мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

По требованию военнослужащих пройти в районный ТЦК и СП для уточнения учетных данных и оформления необходимых документов мужчина отреагировал агрессивно и, по предварительным данным, "оказал физическое сопротивление и напал на военнослужащего".

"С целью прекращения противоправных действий, самозащиты и осуществления административного задержания к гражданину были применены меры физического воздействия. В дальнейшем лицо доставлено в ТЦК и СП для составления административных материалов и проведения предусмотренных процедур", - говорится в сообщении.

Также в ТЦК заявили, что обнародованное видео "не отражает полной хронологии событий и имеет признаки выборочного монтажа, что может искажать фактические обстоятельства инцидента, в частности момент возникновения противоправных действий со стороны гражданина".

Руководство Одесского ТЦК инициировало служебную проверку для оценки действий всех участников события и соблюдения законодательства. По ее результатам будет дана правовая оценка инциденту и приняты соответствующие решения.

Напомним, недавно стало известно, что в помещении Яворивского районного ТЦК и СП во Львовской области внезапно умер военнообязанный. Причиной смерти называют алкогольное отравление.

