Leopard 2 для Украины, арест Лозинского и увольнение глав пяти ОВА: новости за 24 января

Детальнее о том, что произошло 24 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Пойманному на взятке замминистра Лозинскому избрали меру пресечения

Василию Лозинскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом до 22 марта 2023 года включительно.

Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Leopard 2 Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава направила официальный запрос на передачу танков Украине.

Позже стало известно, что запрос Польши на реэкспорт 14 единиц немецких танков Leopard 2 в Украину поступил в правительство Германии.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава попросит компенсацию у ЕС за отправленные в Украину танки немецкого производства Leopard.

ПАСЕ признала, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Сексуальное насилие во времена конфликтов". В нее, в частности, удалось внести правку, признавшую, что РФ начала свою военную агрессию против Украины еще в 2014 году.

США готовы передать Украине 10 танков Abrams

По данным издания Sky News Arabia, президент США Джо Байден готов разрешить поставку Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

Германия отправляет танки Leopard 2 Украине

Издание Spiegel сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить танки немецкого производства Leopard 2 Украине. Речь идет по крайней мере об одной роте танков (14 единиц по стандартам НАТО, - ред.) Leopard 2A6.

Норвегия планирует передать Украине восемь танков Leopard 2

Издание Dagens Naeringsliv заявило, что Осло рассматривает возможность передачи Украине до восьми танков Leopard 2. Всего у норвежской армии 36 танков немецкого производства.

Нидерланды планируют приобрести для Украины 18 танков Leopard 2

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам рассматривает возможность покупки уже арендованных у Германии танков Leopard 2, чтобы после подарить их Украине.

"Мы взяли их (танки Leopard 2) в аренду (у Германии), значит, мы можем их купить. Значит, мы можем их подарить (Украине)", - заявил он.

Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину

Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии приняла представление, предусматривающее разрешение на реэкспорт оружия из третьих стран для Украины.

Союзники начали работу над поставками новой техники Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что одна из стран-союзников начала работу над тем, чтобы Украина в будущем получила американские истребители F-16.