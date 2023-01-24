Германия получила запрос Польши о реэкспорте танков Leopard в Украину, - Spiegel

Запрос Польши на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину поступил в правительство Германии сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как отмечает издание, в правительственных кругах ФРГ сообщили, что уже получили заявку Польши, которая просит разрешить реэкспорт 14 танков Leopard в Украину.

Заявку рассмотрит Федеральное министерство обороны. В настоящее время в правительстве ведутся переговоры о том, какое решение должно быть принято по заявке. Предварительной информации об ответе Германии пока нет.

Обновлено 13:47.

По словам одного из представителей немецкого правительства в комментарии Dpa, Германия хочет рассмотреть заявку Польши "в срочном порядке". Он также подтвердил, что польская заявка уже поступила в Берлин.

"Такие заявки будут рассматриваться с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия", - добавил он.