ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пойманному на взятке замминистра Лозинскому избрали меру пресечения

Новина українською →
Украина, Вторник 24 января 2023 20:38
Пойманному на взятке замминистра Лозинскому избрали меру пресечения Фото: (facebook.com lozvasyl)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 января, бывшему заместителю руководителя Минрегиона Василию Лозинскому избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

"Судья постановил: ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Лозинскому меру пресечения в виде домашнего ареста по фактическому месту жительства .... сроком до 22 марта 2023 года включительно", - сказал судья.

Бывший заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры обязан по определению суда круглосуточно находиться под домашним арестом, он не имеет права отлучаться из дома без разрешения, должен сообщать об изменении места жительства, а также сдать загранпаспорта и постоянно носить электронный браслет.

Напомним, 21 января Лозинского задержали по подозрению во взяточничестве. В Кабмине подтвердили, что правоохранители подозревают замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.

Ранее РБК-Украина сообщало, что организатора взятки Лозинскому сегодня арестовали с залогом в 100 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием