Пойманному на взятке замминистра Лозинскому избрали меру пресечения
Сегодня, 24 января, бывшему заместителю руководителя Минрегиона Василию Лозинскому избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.
"Судья постановил: ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Лозинскому меру пресечения в виде домашнего ареста по фактическому месту жительства .... сроком до 22 марта 2023 года включительно", - сказал судья.
Бывший заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры обязан по определению суда круглосуточно находиться под домашним арестом, он не имеет права отлучаться из дома без разрешения, должен сообщать об изменении места жительства, а также сдать загранпаспорта и постоянно носить электронный браслет.
Напомним, 21 января Лозинского задержали по подозрению во взяточничестве. В Кабмине подтвердили, что правоохранители подозревают замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.
Ранее РБК-Украина сообщало, что организатора взятки Лозинскому сегодня арестовали с залогом в 100 млн гривен.
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