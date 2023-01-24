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Польша потребует у ЕС компенсацию за переданные Украине танки Leopard, - премьер

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Варшава, Вторник 24 января 2023 16:25
Польша потребует у ЕС компенсацию за переданные Украине танки Leopard, - премьер Фото: Матеуш Моравецкий, прем'єр Польщі (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши попросит компенсацию у Европейского союза за отправленные в Украину танки немецкого производства Leopard.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, запрос на компенсацию станет "еще одним испытанием доброй воли Европейского союза". Моравецкий выразил надежду, что ЕС все же согласится выплатить компенсацию.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.

Издание Spiegel сообщило, что правительство Германии уже получило запрос на реэкспорт танков в Украину.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

При этом в Германии уже дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках Leopard 2.

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