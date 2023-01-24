США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.
По данным издания, представитель Пентагона заявил, что президент США Джо Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.
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Как сообщает The Wall Street Journal, уже на этой неделе администрация Байдена может отправить "значительное количество" танков Abrams M1 в Украину.
"Объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится прислать меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", - говорится в сообщении.
Белый дом отказался от комментариев.
Отметим, несколько недель назад немецкие СМИ рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет самостоятельно передавать танки Leopard Украине и хочет, чтобы США также предоставили украинским войскам свои Abrams.
В ответ на эти сообщения в администрации президента США заявили, что каждая страна должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине того или иного оружия. А позже вновь назначенный министр обороны Германии Борис Писториус отрицал опубликованную в СМИ информацию.
Напомним, сегодня утром в правительство Германии поступил запрос Польши о реэкспорте немецких танков Leopard 2 в Украину.
Также РБК-Украина сообщало, что президент Финляндии во время сегодняшнего визита в Киев рассказал, будет ли его страна поставлять танки Украине.
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