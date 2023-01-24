ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ за день нанесли почти 200 ударов по приграничью Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Вторник 24 января 2023 21:46
Войска РФ за день нанесли почти 200 ударов по приграничью Сумской области Фото: Войска РФ за день нанесли почти 200 ударов по приграничью Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За вторник, 24 января, российские войска обстреляли приграничье Сумской области рекордные 187 раз. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне обстреляли восемь пограничных общин, было 187 ударов", - говорится в сообщении.

В частности, прокремлевские войска нанесли удары по:

  • Новослободской общине из минометов, 10 прилетов.
  • Белопольскую общину из артиллерии (48 прилетов) и минометов (34 прилетов). Взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атинского психоневрологического интерната.
  • Эсманьской общине. Россияне запустили шесть мин, которые разорвались на границе. Также зафиксировано было 18 прилетов из артиллерии.
  • Шалигинськой общине из минометов, 20 прилетов.
  • Эсманьской общине из минометов, 12 прилетов.
  • Миропольской общине из минометов, 11 прилетов.
  • Краснопольской общине. Оккупанты выпустили три мины, которые разорвались на границе. Также враг совершил артобстрел, 6 прилетов.
  • Путивльской общине. Россияне открыли огонь из минометов по пограничным селам общины. Было 19 прилетов.

Напомним, 23 января прокремлевские войска нанесли удары по приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.

Кроме того, 21 января россияне нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей В результате был ранен человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж