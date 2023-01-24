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ПАСЕ признала, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году

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Украина, Вторник 24 января 2023 15:28
ПАСЕ признала, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году Фото: Парламентская ассамблея Совета Европы (wikimedia.org User Boston9)
Автор: Наталия Гурковская

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Сексуальное насилие во времена конфликтов". В нее, в частности, удалось внести правку, признавшую, что РФ начала свою военную агрессию против Украины еще в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду.

"Удалось внести сверхважную правку в резолюцию, приняв которую, ПАСЕ фактически признала, что российская вооруженная агрессия ("war of aggression") началась еще в феврале 2014 года", - рассказала заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, глава комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ Евгения Кравчук.

Интересно, что, например, докладчик Петра Байр и комитет по равенству выступали против внесения правки, желая оставить нечеткую формулировку относительно "возвращения войны в наш континент в 2022 году".

"Отстаивая внесение правки, в своем обращении в зал четко подчеркнула, что war of aggression началась задолго до 2022 года. Признание этого - это чрезвычайно важно. Как результат - принята правка 47 голосами "за", - добавила Кравчук.

Напомним, ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим.

До этого президент ПАСЕ Тини Кокс в очередной раз призвал Россию немедленно прекратить войну, которая ежедневно уносит жизни невинных людей.

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