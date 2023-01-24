ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несмотря на нейтралитет. Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину

Новина українською →
Швейцария, Вторник 24 января 2023 22:14
Несмотря на нейтралитет. Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину Фото: Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии приняла представление, предусматривающее разрешение на реэкспорт оружия из третьих стран для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу парламента Швейцарии.

Отмечается, что профильная комиссия приняла представление и депутатскую инициативу по реэкспорту военной техники. Предполагается, что декларации о нереэкспорте могут отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы в соответствии с международным правом. Речь идет о войне РФ против Украины.

Большинство членов комиссии считают, что изменение законодательной базы не должно нарушить нейтралитет Швейцарии, запрещающий реэкспорт оружия в страны, находящиеся в состоянии войны. Это решение будет касаться стран, ранее получивших вооружение в Швейцарии. После изменения законодательства правительство Швейцарии сможет объявлять об отмене декларации о нереэкспорте страной, приобретшей швейцарское оружие.

Декларация о нереэкспорте оружия должна стать недействительной, если есть уверенность в том, что военные средства будут переданы Украине из-за войны. В случае положительного решения изменения в законе вступят в силу 1 мая. Потенциальное разрешение на реэкспорт швейцарского оружия в Украину может получить Германия, Дания и Испания.

Ранее Швейцария заявляла, что не планирует из-за своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.

Швейцария не прочь передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Однако для этого может потребоваться референдум.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Швейцария Испания Дания Война в Украине
NEWS
Зеленский отправил в отставку пять глав ОВА
Зеленский отправил в отставку пять глав ОВА
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж