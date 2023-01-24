Несмотря на нейтралитет. Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину

Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии приняла представление, предусматривающее разрешение на реэкспорт оружия из третьих стран для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу парламента Швейцарии.

Отмечается, что профильная комиссия приняла представление и депутатскую инициативу по реэкспорту военной техники. Предполагается, что декларации о нереэкспорте могут отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы в соответствии с международным правом. Речь идет о войне РФ против Украины.

Большинство членов комиссии считают, что изменение законодательной базы не должно нарушить нейтралитет Швейцарии, запрещающий реэкспорт оружия в страны, находящиеся в состоянии войны. Это решение будет касаться стран, ранее получивших вооружение в Швейцарии. После изменения законодательства правительство Швейцарии сможет объявлять об отмене декларации о нереэкспорте страной, приобретшей швейцарское оружие.

Декларация о нереэкспорте оружия должна стать недействительной, если есть уверенность в том, что военные средства будут переданы Украине из-за войны. В случае положительного решения изменения в законе вступят в силу 1 мая. Потенциальное разрешение на реэкспорт швейцарского оружия в Украину может получить Германия, Дания и Испания.