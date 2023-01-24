Минус 2 самолета, 4 вертолета и 690 оккупантов: Генштаб обновил потери России
Фото: ВСУ ликвидировали еще 690 оккупантов (Getty Image)
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали 690 российских оккупантов, а также "приземлили" 2 вражеских самолета и 4 вертолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 24 января ориентировочно составили:
- личного состава - около 122 170 (+690) человек ликвидировано,
- танков - 3152 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6284 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2148 (+2) ед,
- РСЗО - 448 (+1) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 289 (+2) ед,
- вертолетов - 281 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
- крылатых ракет - 749 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4944 (+8) ед,
- специальной техники - 194 (+1).
Как сообщалось ранее, за последние несколько месяцев Россия отправила десятки тысяч новых оккупантов в Украину, но это не изменило ситуации на поле боя.
Кроме того, аналитики ISW сообщили, что из 50 "вагнеровцев" на фронте в Украине осталась лишь примерно пятая часть.
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