Теперь F-16? Союзники начали работу над поставками новой техники Украине, - Кулеба

Одна из стран-союзников начала работу над тем, чтобы Украина в будущем получила американские истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Facebook .

По его словам, после хороших новостей о танках для Украины, один из европейских коллег уточнил у него, являются ли F-16 новой целью для нашей страны. На этот вопрос Кулеба ответил утвердительно.

"Беру в работу, друг", - приводит глава МИД Украины слова коллеги.

По словам украинского министра, его коллега из неназванной страны "знает, что делать".

"А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться. Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться. Как бы ни старались вороженьки, они погибнут как роса на солнце. Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", - отметил Кулеба.