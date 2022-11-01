"Повар Путина". Кто такой Пригожин и как ему удалось пробраться в верхушку Кремля

Фигура бизнесмена и основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина все чаще выходит на передний план в российском информационном пространстве. Его называют приближенным лицом к Владимиру Путину, но в последние недели он регулярно обрушивается с критикой на командование оккупационных войск, подрывая авторитет самого президента РФ.

РБК-Украина собрало главные факты о человеке, который влияет на настроения в Кремле и ситуацию на поле боя.

От хот-догов до "повара Путина"

Согласно данным из открытых источников, бизнесом Пригожин начал заниматься в начале 1990-х. Сначала организовал в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) сеть по продаже хот-догов, позже стал управляющим сети супермаркетов "Контраст". В 1995 году открыл бар-магазин на Васильевском острове, после чего стал совладельцем первого в городе элитного ресторана "Старая таможня".

Считается, что первый миллион долларов Пригожин заработал к концу 1995 года, а уже в следующем основал компанию "Конкорд", которая выросла до холдинга, став главным его бизнес-активом. Основной вид деятельности - рестораны и услуги по доставке продуктов питания. На сегодня крупнейшими клиентами являются Управление делами президента РФ, Аппарат Государственной думы и другие государственные структуры.

Фото: Евгений Пригожин в 2000-х принимал Путина в своих ресторанах, а сейчас его крупнейшим клиентом является Управление делами президента РФ (GettyImages)

Под конец 1998 года Пригожин открыл ресторан-теплоход New Island, который стал популярным местом у российской финансовой и политической элиты. В 2001 году там ужинали президенты России и Франции, а в мае 2002 года Владимир Путин принимал американского лидера Джорджа Буша-младшего. Осенью 2003 года российский президент отмечал на этом судне день рождения.

Личное знакомство с Пригожиным он подтвердил в 2018 году в интервью западным СМИ, однако опроверг его связь с государством. Хотя аффиллированные с ним компании выигрывали миллиардные тендеры на обслуживание казарм и учебных заведений Минобороны, строительство военной базы в Валуйках (Белгородская область), военного городка в Омской области и так далее.

На сегодня Пригожин входит в топ-100 самых богатых людей России, на 2019 год его состояние оценивалось в сумму около 15 млрд российских рублей (240 млн долларов).

ЧВК "Вагнера"

Частная военная компания "Вагнера" появилась в 2014 году с началом российской агрессии в Украине. Российские наемники в ее рядах принимали участие в столкновениях в Донецкой и Луганской областях. С осени 2015 года участвовала в сирийской кампании, ее наемники также воевали в Ливии, Центральной Африканской Республике (ЦАР) и Мали. Примечательно, что на днях стало известно, что на фоне больших потерь в Украине "вагнеровцев" выводят из Мали с перспективой дальнейшей переброски на украинский фронт.

Евгения Пригожина практически с самого начала связывали с "вагнеровцами", по данным российских СМИ, компания финансировалось за счет государственных контрактов группы "Конкорд". Но лишь в сентябре 2022 года бизнесмен публично признал, что является основателем ЧВК. По его словам, в 2014 году он ездил на полигоны, где проходили подготовку так называемые "казаки", и решил заняться формированием группы самостоятельно.

"Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ "Вагнер". Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий", - говорил Пригожин, имея в виду захват пророссийскими боевиками территорий украинского Донбасса.

Что касается деятельности российских наемников в странах Африки, то открыто в России об этом не говорят либо же пытаются подать их присутствие как работу военных инструкторов. По данным Bloomberg, структуры Пригожина развернулись и укрепляют свое влияние в Алжире, Ливии, Нигерии, Эфиопии, Судане, Анголе, Демократической республике Конго и других странах. Издание отмечает, что они помогают африканским лидерам удерживаться у власти в обмен на доступ к природным ресурсам и право на добычу полезных ископаемых.

В 2018 году произошел скандал, когда в ЦАР неизвестные убили журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые расследовали деятельность российских наемников в этой стране. Резонансную гибель связывали с Пригожиным и "вагнеровцами", но тот отрицает причастность к убийству.

Международные санкции

С 2016 года Пригожин и его компании фигурируют в санкционных списках западных стран. В декабре США ввели против него санкции за роль в российско-украинской войне. Летом 2017 года в расширенный список попали "Конкорд Кейтеринг" и "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а в феврале 2018 американская прокуратура предъявила ему обвинения во вмешательство в выборы президента США.

Летом 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против связанных с Пригожиным физических лиц и компаний за вмешательство в выборы в США и дела Украины, а также за незаконную киберактивность. Далее были ограничения против лиц и организаций, которые действовали от его имени в Центральной Африканской Республике.

В отношении него действует ордер на арест, выданный Окружным судом округа Колумбия (США), американское ФБР объявило его в розыск и предлагает награду в размере 250 000 долларов за информацию, которая поможет его аресту.

Осенью 2020 года Пригожин попал в списки Европейского союза как основатель действовавшей на тот момент в Ливии ЧВК "Вагнера". А уже после полномасштабного вторжения России в Украину персональные санкции ввела Австралия, США и Евросоюз также ввели ограничения против членов его семьи.

Лицо российской войны в Украине

История с "вагнеровцами" в Украине получила второе дыхание с началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Хотя изначально якобы из-за напряженных отношений с администрацией президента России эта ЧВК не готовилась к военным действиям.

Тем не менее, по данным The Times, крупная группа в феврале зашла через Беларусь и действовала на киевском направлении, других наемников отправили на Донбасс. Немецкое издание Spiegel отмечало, что представители ЧВК вместе с "кадыровцами" совершали военные преступления в Буче под Киевом.

Фото: наемников Пригожина подозревают в причастности к Бучанской резне (currenttime.tv)

По данным украинской стороны, наемников "Вагнера" часто использовали как основную ударную силу в Луганской области, из-за чего группа несла большие потери. Российская пропаганда впервые подтвердила их присутствие в Украине после захвата города Попасная.

Летом и осенью в Telegram-пабликах появились видео, на которых Пригожин посещает российские тюрьмы для вербовки заключенных на войну в Украине. В частности, так называемый вербовочный тур он начал с колоний для бывших силовиков, а затем переключился на учреждения строгого режима. Бизнесмен обещает заключенным помилование, снятие судимости и денежные выплаты почти на уровне российских военнослужащих.

"Первый грех - это дезертирство. Никто не отступает, никто не дает заднюю, никто не сдается в плен. При сдаче в плен вы должны будете иметь с собой две гранаты… Второй грех - это алкоголь и наркотики в зоне боевых действий. И третий грех - это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами… Далее через полгода уходите домой, получив помилование", - разъяснял он условия службы в одной из колоний Йошкар-Олы.

Примечательно, что сам Пригожин не видит ничего зазорного в привлечении к войне осужденных за уголовные преступления.

"Те, кто не хочет, чтобы в ЧВК воевали заключенные, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зеки, либо ваши дети - решайте сами", - прокомментировал он резонансные видео.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает факты вербовки российских заключенных с подтвержденным ВИЧ и гепатитом С. Для того, чтобы различать инфицированных бойцов от здоровых, их заставляют надевать красные или белые браслеты. Эта информация подтверждается показаниями пленных россиян.

Независимые СМИ пишут, что ЧВК "Вагнера" завербовала в колониях около 6 000 заключенных. Российские правозащитники дают более высокие цифры. По словам главы "Руси Сидящей" Ольги Романовой, завербовано около 11 000 заключенных, из них 3 000 - уже на фронте.

Вызов Путину и российским генералам

Успехи украинского контрнаступления на юге и востоке пошатнули авторитет командования российской группировки войск. Наряду с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым главным критиком стал и сам Евгений Пригожин, обретая все большую популярность в среде пропагандистов и "военкоров".

Как отмечает американский Институт исследования войны (ISW), военные блогеры встали на сторону основателя ЧВК "Вагнера", а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны России Сергея Шойгу.

Более того, издание The Washington Post отмечает, что впервые в окружении президента Владимира Путина появился явный критик его методов войны в Украине. Данный факт на Западе признали настолько важным, что его включили в брифинг по вопросам разведки президента США Джо Байдена.

Недовольство Пригожина заключается в том, что, по его мнению, российское командование неправильно ведет войну и допускает слишком много ошибок в ходе военной кампании. Отчасти это подтверждает заявление, опубликованное в октябре его пресс-службой.

"Аналога сегодняшним боевым действиям не было уже 80 лет. Поэтому не думаю, что кто-то изучил данную войну по учебникам. Те бойцы, которые сегодня действуют эффективно, прошли десятки войн. А многие из тех, кто являются так называемыми "кадровыми", не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", - говорится в заявлении Пригожина.

Ситуацию подогревают постоянные жалобы российских военных на то, что с начала полномасштабного вторжения они воюют без перерывов и ротаций. Одно из подразделений, которое находится в Херсонской области, даже записало видео с жалобой на нехватку бронетехники и вооружений. После этого "вагнеровцы" передали им четыре внедорожника.

"Это заслуживает внимания на фоне предыдущей оценки о том, что спонсор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить свои силы от обычных сил Минобороны РФ", - подчеркнули аналитики ISW.

Кроме того, по их мнению, Пригожин пытается перетянуть роль "сильного человека" на себя, подрывая авторитет Путина, поскольку аффилированные с лидером "вагнеровцев" социальные сети все чаще комментируют неэффективность традиционных российских военных институтов.

При этом Пригожин прямо не выступает против президента и не критикует его. Но растущая популярность среди радикально настроенных сторонников войны укрепляет позиции бизнесмена. В то же время предполагается, что дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше разрушить кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри страны.

Ко всему прочему аналитики ISW подчеркивают, что публичные выпады Пригожина оказывают глубокое влияние на информационное пространство. И в некоторой степени благодаря этому были нивелированы нарративы Кремля, который в октябре пытался смягчить волну критики из-за поражения в районе Лимана (Донецкая область).

Масла в огонь может подлить неожиданная похвала в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Пригожина, украинского лидера больше нельзя недооценивать, поскольку он является сильным и уверенным в себе.

"Несмотря на то, что на данный момент он является президентом враждебной России страны, Зеленский - сильный, уверенный в себе, прагматичный и приятный парень… Не стоит недооценивать его", - говорится в опубликованном его пресс-службой заявлении.

Как подчеркивает российский политолог Татьяна Становая, Пригожин озвучил точку зрения диаметрально противоположную путинской, которую не осмелились бы высказать другие представители правящей элиты. Но по ее мнению, "повар Путина" формально не претендует на власть, а лишь пытается стать еще ближе к Кремлю.

Возможный преемник

В сентябре авторитетное издание Politico составило рейтинг из 12 возможных преемников Владимира Путина на посту президента Российской Федерации. Именно Пригожина называют наиболее вероятным кандидатом, который может возглавить военную хунту.

В частности, по мнению журналиста-расследователя Христо Грозева из Bellingcat, тот уже "чует кровь". А прошедшие через ЧВК "Вагнера" тысячи наемников в любое время готовы поддержать амбиции Пригожина.

Но, как подчеркивают в Politico, для такого сценария потребуется полный разгром российских войск в Украине, а также потеря захваченных с 2014 года территорий. Поскольку только при таком развитии событий военная хунта сможет усмирить толпы недовольных солдат. В качестве исторический параллелей приводятся революционные события в России 1905 и 1917 годов, которые последовали за тяжелыми катастрофами на поле боя.

Фото: Евгения Пригожина называют возможным преемником Путина (GettyImages)

В октябре материал о возможных преемниках Путина публиковал Newsweek. В этом издании обратили внимание на то, что Пригожин в последние недели попал на полосы газет с публичной критикой российской армии на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По мнению преподавателя политики в Университете Бата Стивена Холла, вполне вероятно, что Пригожин может находиться за кулисами "кремлевского спектакля" как кукловод. Но также предположил, что с его подачи президентом-марионеткой назначат Дмитрия Медведева.

"У него есть своя военизированная группировка ЧВК "Вагнера", которая действует сама по себе, по своим законам. У него есть проблема конституционная, но конечно, конституцию можно изменить, ведь президентом не может быть лицо с уголовным прошлым", - добавил Холл, имея в виду его тюремные сроки за разбой в 1980-х.

Как бы там ни было, но так называемая агрессивная группа ястребов в лице Пригожина активизировала борьбу за власть и политическое влияние. Насколько она будет успешной, покажет время и ситуация на украинском фронте, которая на данный момент развивается не в пользу нынешнего президента России.