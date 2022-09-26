"Повар Путина" признался, что создал ЧВК "Вагнера" в 2014 году

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера", которая участвовала в боевых действиях в Сирии и в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании "Конкорд", которая принадлежит Пригожину.

Он заявил, что "ЧВК Вагнера" была создана 1 мая 2014 года, когда "начался геноцид русского населения Донбасса".

По словам Пригожина, после оккупации Россией Крыма он стал ездить на полигоны, где увидел, как люди за деньги нанимают бойцов для "защиты русских". Он решил, что половина создателей таких военных группировок - "мошенники", так как отправляют наемников "голыми-босыми на реальную смерть".

Он называет наемников ЧВК "храбрыми парнями, которые умели только одно - воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости".

Напомним, 15 сентября в сети опубликовали видео, где Пригожин лично вербует российских заключенных для войны с Украиной. Пригожин также прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК "Вагнера". Так, он сообщает, что "у него в ЧВК" есть боевые самолеты, РСЗО и танки.

Ранее стало известно, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

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