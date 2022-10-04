Кто возглавит Россию после Путина: топ кандидатов по версии Politico

Авантюра с вторжением в Украину повысила вероятность того, что 22-летнее правление президента России Владимира Путина подходит к концу. Пока открытым остается вопрос, как именно будет проведен трансфер власти.

РБК-Украина приводит список претендентов по версии американского издания Politico , которые в будущем могут возглавить Россию.

Операция "Преемник". Кого может выбрать сам Путин

Николай Патрушев

Если Путин решит, что его позиции окончательно ослабли, то наиболее вероятным преемником в Кремле рассматривают бывшего директора ФСБ и нынешнего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их объединяет мировоззрение, пронизанное враждебностью к Западу.

В частности, из всего окружения российского президента именно у Патрушева наиболее радикальные взгляды. За несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине он обвинил США в желании распада Российской Федерации.

Кроме того, Патрушев является автором давней фразы, когда он раскритиковал бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт за якобы слова о том, что Сибирь и Дальний Восток не должны принадлежать России. Отметим, такое заявление Олбрайт нигде не было зафиксировано.

Фото: Николай Патрушев (GettyImages)

Но в то же время Патрушеву уже 71 год, и если он сменит Путина, то будет лишь переходной фигурой.

Вероятность 3/5

Угрозы 4/5

Дмитрий Медведев

Еще один из наиболее вероятных кандидатов, поскольку в 2008 году ему уже передавали президентский пост и это позволило Путину сохранить полную власть в своих руках. Спустя четыре года Медведев вернул должность.

Фото: Дмитрий Медведев (kremlin.ru)

С 2012 по 2020 годы был премьер-министром, после чего стал заместителем главы Совета безопасности. В свои 57 лет Медведев еще сравнительно молод и может возглавить страну, но его судьба неразрывно связана с Путиным.

Вероятность 2/5

Угрозы 2/5

Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области является одним из фаворитов Путина. По его собственным словам, однажды он якобы спас президента от бурого медведя. Дюмин является высокопоставленным ветераном ФСБ, командовал захватом Крыма в 2014 году.

Фото: Алексей Дюмин (росСМИ)

Вероятность 2/5

Угрозы 3/5

Дмитрий Патрушев

Сын Николая Патрушева в 2018 году был назначен министром сельского хозяйства. До этого окончил академию ФСБ и возглавлял "Россельхозбанк". Politico называет его представителем российской шпионской элиты и "нового дворянства".

Фото: Дмитрий Патрушев (росСМИ)

Издание также полагает, что Патрушев-младший на посту президента России может снизить угрозу ядерной эскалации, поскольку у наследственного правителя инстинкт выживания по определению сильнее, чем у диктатора в подземном бункере.

Вероятность 1/5

Угрозы 1/5

Заговор в Кремле. Если Путина свергнут

Условная "тройка"

Одним из вариантов смены власти при свержении или убийстве Путина может стать новое коллективное руководство, что привело бы к деэскалации гибридной войны России с Западом.

"Центр тяжести элиты против войны. Им это никогда не нравилось", - утверждает старший научный сотрудник по России и Евразии в Международном институте стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.

По его словам, вероятность управляемой смены власти является нулевой, поскольку Путин два года назад перекроил конституцию под себя. С высокой долей вероятности свергнуть диктатора могут представители силового крыла в Совбезе РФ, какими бы лояльными сейчас они не казались. В таком случае в новое коллективное руководство могут войти Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Вероятность 4/5

Угрозы 2/5

Михаил Мишустин

Согласно российской конституции, если президент не в состоянии исполнять свои обязанности, то они временно возлагаются на премьер-министра. Это ставит Мишустина в выгодное положение, если Путин, например, серьезно заболеет или будет убит.

Фото: Михаил Мишустин (kremlin.ru)

До назначения премьером в 2020 году Мишустин возглавлял налоговую службу и зарекомендовал себя успешным кризисным менеджером. В частности, ему в заслугу ставят сведение к минимуму экономических последствий от западных санкций.

Вероятность 1/5

Угрозы 2/5

Сергей Собянин

Politico полагает, что мэр Москвы может стать претендентом на место Путина, если протесты в российской столице обострятся до такой степени, что репрессии перестанут работать. Тогда фигура Собянина может рассматриваться как возможность упорядоченного перехода власти.

Фото: Сергей Собянин (росСМИ)

За 12 лет работы на посту мэра Москвы он показал себя компетентным политиком-машиной. До этого был губернатором богатой нефтью Тюменской области (с 2001 по 2005 год), возглавлял администрацию Кремля (с 2005 по 2008 год) и был заместителем Путина, когда тот был премьер-министром (с 2008 по 2010 год).

Вероятность 1/5

Угрозы 2/5

"Цветная революция" и восстание против Путина

Алексей Навальный

Главным кандидатом на то, чтобы возглавить народный протест, остается оппозиционер Алексей Навальный. После масштабных, но неудачных протестов на Болотной он сосредоточился на разоблачении коррупции. В ответ его отравили боевым веществом и отправили в тюрьму по сфабрикованным обвинениям.

Фото: Алексей Навальный (GettyImages)

Но даже оттуда Навальный продолжает выступать против войны.

Вероятность 1/5

Угрозы 1/5

Михаил Ходорковский

Бывший нефтяной олигарх является еще одним видным оппозиционером, который бросил вызов Путину и проиграл. Несмотря на проведенные 10 лет в тюрьме, его запрещенный фонд "Открытая Россия" продолжает кампанию за реформы, хотя сам Ходорковский пока не проявляет явных стремлений вернуться в страну и возглавить ее.

Фото: Михаил Ходорковский (wikinews.org)

Ходорковский осуждает войну России против Украины и призывает Запад поставлять украинской стороне больше оружия.

Вероятность 1/5

Угрозы 1/5

Военный переворот

Михаил Мизинцев

То, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов не потеряли свои должности на фоне провала войны в Украине, исключает вероятность военного переворота в России во главе с ними.

Фото: Михаил Мизинцев (t me Bratchuk_Sergey)

Однако есть один генерал - Михаил Мизинцев по прозвищу "Мариупольский мясник", который возглавил осаду крупного города в Донецкой области, что привело к десяткам тысяч жертв. Недавно его повысили до заместителя министра обороны.

Вероятность 1/5

Угрозы 3/5

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской республики является одним из самых известных сторонников войны России в Украине. Но в то же время воины "пехотинца Путина" зарекомендовали себя лучше в видео для TikTok, чем на поле боя.

Фото: Рамзан Кадыров (GettyImages)

Кадыров также выступает как кремлевский пропагандист. Тем не менее более вероятно, что он начнет добиваться независимости для Чечни, если в России произойдут политические потрясения.

Вероятность 1/5

Угрозы 5/5

Евгений Пригожин

Если кто-то сейчас и может возглавить российскую военную хунту, то это Евгений Пригожин, который является основателем частной военной компании "Вагнера". По словам журналиста-расследователя Христо Грозева из Bellingcat, тот уже "чует кровь", а те, кто прошел через его компанию, в любое время готовы поддержать Пригожина, а не Путина.

Фото: Евгений Пригожин (currenttime.tv)

Но для этого потребуется окончательный разгром российских войск в Украине и потеря захваченных с 2014 года территорий. Только при таком развитии событий военная хунта сможет усмирить толпы недовольных солдат. Ближайшими параллелями могут быть революционные события 1905 и 1917 годов, которые последовали за военными катастрофами.