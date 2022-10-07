В ближайшем окружении Путина появился критик его действий в войне против Украины, - WP

Президент Российской Федерации Владимир Путин столкнулся с критикой в ближайшем окружении касаемо его ведения войны против Украины. В то же время, нет признаков того, что ему грозит отстранение от власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Несогласие в ближайшем окружении

Несогласие в окружении Путина было признано настолько важным, что его включили в ежедневный брифинг по вопросам разведки президента США Джо Байдена. Один из членов ближайшего окружения Путина в течение последних недель выражал президенту несогласие по поводу того, как он ведет войну в Украине.

Критика стала ярким свидетельством смятения в российском руководстве по управлению войной, которая стала катастрофической для Москвы и заставила главу Кремля отдать приказ о мобилизации сотен тысяч военнослужащих, чтобы хоть как-то вернуть назад недавние потери на полях боев.

Недовольство, которое выразил один из членов окружения Путина касалось того, что он считал неправильным управление военными усилиями и ошибками, которые допускают те, кто выполняет военную кампанию.

Личность инсайдера подтвердить так и не удалось. Однако, количество людей, которых Путин считает своими близкими или же доверенными помощниками - небольшое. В основном оно состоит из коллег со времен его службы в КГБ и тех, с кем он познакомился во время возглавления должности заместителя мэра Санкт-Петербурга в 1990-х годах.

Мобилизация в России, в свою очередь, привела к внутренним беспорядкам, бюрократической некомпетентности и заставила сотни тысяч российских мужчин покинуть страну.

"С начала оккупации мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны ближайшего окружения Путина. По нашим оценкам, они особенно обеспокоены недавними российскими потерями, ошибочным руководством и значительными военными недостатками", - заявил представитель западной разведки.

Другой высокопоставленный западный чиновник отметил, что внутренняя напряженность "соответствует тому, как прошла кампания для россиян, и атмосфере в Кремле. Есть много людей, которые убеждены, что все идет не так, как надо, и что это неправильный курс действий".

Что говорят об этом в Кремле

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, среди российских лидеров действительно есть разногласия, поскольку Путин столкнулся с критически важным решением по мобилизации.

"Есть разногласия по поводу таких моментов. Некоторые считают, что мы должны действовать по-другому. Но это все часть обычного рабочего процесса", - заявил Песков.

Комментируя вопрос, есть ли разногласия внутри ближайшего окружения Путина, пресс-секретарь президента заявил: "Есть рабочие аргументы: об экономике, о проведении военной операции. Есть споры о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не является признаком какого-то раскола".

В то же время Песков опроверг информацию о том, что кто-то из ближайшего окружения Путина бросает вызов главе Кремля.

Публичная критика российских генералов

Неудачи на фронте, поспешные референдумы, мобилизация и ядерные угрозы привели к публичной критике министра обороны России и высшего генералитета.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который отправил чеченских ополченцев воевать против Украины, в последние дни раскритиковал одного из высших генералов - Александра Лапина. Через некоторое время он объявил о том, что Путин присвоил ему генерал-полковника.

Давний союзник главы Кремля Евгений Пригожин согласился с Кадыровым, назвав российских военачальников "кусками мусора".

Назначенный Москвой "глава" оккупированного Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что отступление российских военных на северо-востоке от города является "перегруппировкой", а регион якобы "заблокирован". В то же время он обвинил в некомпетентности высших российских военных руководителей.

Трещины в системе становятся очевидными

Проблемы Путина на поле боя усложняются и бессистемной мобилизацией в России.

По словам одного из российских чиновников, позиция главы Кремля кажется хрупкой.

"Все эти месяцы мы слышали, что полмира на нашей стороне. Но ни премьер-министр Индии Нарендру Моди, ни китайский лидер Си Цзиньпинь сейчас не поддерживают это", - сказал российский чиновник.

Другой чиновник заявил о "протестах" со стороны глав парламентских комитетов по поводу того, как президент и военные ведут войну - "почему армия не обеспечивается должным образом, почему кампания не идет так, как должна".

Высокопоставленные чиновники по безопасности в Европе также заявили, что не слышали ни о каких вызовах Путину среди его ближайшего круга, однако добавили, что трещины в системе становятся все более очевидными.

По словам высокопоставленного европейского чиновника по вопросам безопасности, внутри Кремля Путина считают упрямым и одержимым Украиной.

Двое российских бизнесменов, поддерживающих контакты с политическими чиновниками, поддержали эти настроения и добавили, что ближайшие недели могут стать решающими для определения будущего Путина и решения, которое он примет по поводу войны. Если Россия не остановит свои потери, то начнется междоусобица, которая станет переломным моментом.

Как утверждают российские официальные лица, решение Путина по мобилизации является одним из наиболее дестабилизирующих и политически рискованных шагов в его карьере и может привести к "нестабильности режима".

"Все стремятся найти признаки распада России, и вы действительно видите внутреннюю напряженность. Но Россия сейчас находится в состоянии войны, и они продолжают воевать. Мы не видели ничего, что свидетельствовало бы об обратном", - добавил высокопоставленный балтийский чиновник.