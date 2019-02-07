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США заявили про присутність "ПВК Вагнер" в Африці

Новини » Політика    07.02.2019 - 19:53
США заявили про присутність "ПВК Вагнер" в Африці
Фото: Томас Вальдхаузер (securityconference.de)

США нарахували в Центральноафриканській республіці 175 інструкторів "ПВК Вагнер"

Командувач силами США в Африці генерал Томас Вальдхаузер висловив побоювання у зв'язку з присутністю РФ на африканському континенті, у тому числі через приватні військові компанії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його заяву на слуханнях в комітеті Сенату США у справах збройних сил.

"Я хотів би відзначити, що у "групи Вагнера" в Центральноафриканській республіці зараз 175 інструкторів, і деякі з них мають доступ у кабінет президента (ЦАР)", - сказав він.

Вальдхаузер висловив побоювання, що подібний сценарій посилення російської присутності може в подальшому бути використаний і для інших африканських країн.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила матеріали, які свідчать, що російські найманці і озброєння доставляються в Судан та інші країни регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ за замовленням ТОВ "М-Інвест" - комерційної структури "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

В СБУ заявили, що пасажирами льотного загону Міноборони в Африку виявилися співробітники позаштатного підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії "ПВК Вагнера". З серпня по грудень 2018 році в Судан, ЦАР і інші африканські країни на ротаційній основі було переправлено більше тисячі осіб, даними яких має СБУ.

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Новини України ПВК ВагнеранаемникРосійська ФедераціяАфрикаСполучені Штати Америки
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