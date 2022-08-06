"Приходив особисто Пригожин". ЗМІ з'ясували нові деталі вербування злочинців у Росії

Російські в'язні розповіли, що їх для війни в Україні намагався завербувати чоловік, який називав себе Євгеном Пригожиним. Натомість він пропонував злочинцям свободу і гроші.

Як повідомляє РБК-Україна , про це " Медіазон і " заявили в'язні з Ярославської і Тульської областей.

За словами злочинців, їх відвідував невисокий лисий чоловік у роках із зіркою героя Росії. Він називав себе Пригожиним, якого вважають лідером ПВК "Вагнер", і пропонував 100 тисяч рублів щомісяця, помилування та зняття судимості за участь у війні проти України.

За словами в'язня з виправної колонії в Ярославській області, на зустріч з Пригожиним вивели майже півтори тисячі осіб.

"Ми не збройні сили, а справжня воєнізована ОЗУ (організоване злочинне угруповання - ред.). Мої хлопці заходять в африканські країни і за два дні не залишають там нічого живого, і зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити в ПВК - це угода з дияволом. Якщо ви вийдете звідси зі мною, то або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов'язані вбивати ворогів і виконувати накази керівництва. Тих, хто поверне назад, чекає розстріл на місці", - цитував ув'язнений заяву людини, яка назвалася Пригожиним.

За словами ув'язненого з виправної колонії в Тульській області, "Пригожин" заявив, що злочинців вже почали використовувати у війні проти України і "з 42 померли тільки п'ятеро".

Співрозмовники російського видання розповіли, що в кожній колонії на заклики воювати відгукнулися близько 150-200 осіб.