ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Засновник ПВК "Вагнер" стає обличчям російської війни, - ISW

Новость на русском →
Четвер 15 вересня 2022 06:42
Засновник ПВК "Вагнер" стає обличчям російської війни, - ISW Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнер" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Наближений до президента РФ Володимира Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер", стає обличчям російської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Пригожин вводить "сталінський" метод вербування, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію.

"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони і кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - йдеться у звіті експертів.

Російський військовий кореспондент і Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський) стверджував, що говорив з Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після виведення російських військ з цього району.

Зустріч Пригожина і Фоміна може свідчити про те, що Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги блогерів на те, що Міноборони Росії не почуло їхню критику, що підкреслює неефективність російського вищого командування, зазначають аналітики.

Російське військове керівництво у пошуках можливого підсилення покладається на чеченські батальйони, які недоукомплектовані і складаються переважно з найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Експерти проаналізували обстріл росіянами Кривого Рогу.

Ймовірно, припускають вони, російські війська націлилися на Карачунську дамбу, щоб пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо в світлі нещодавніх повідомлень про те, що українські війська намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець біля Давидового мосту в рамках діючого контрнаступу на Херсонщині.

Ключові висновки ISW:

  • Фінансист ПВК "Вагнер «Євген Пригожин стає обличчям російської» спеціальної військової операції" в Україні.
  • Російські сили, ймовірно, націлилися на українську гідротехнічну інфраструктуру в Дніпропетровській області, щоб перешкодити Україні діяти через річку Інгулець.
  • Український контрнаступ у східній частині Харківської області продовжує принижувати російські сили і загрожувати російській артилерії і ППО.
  • Російські та українські джерела повідомили про наземні атаки українських військ у північній частині Херсонської області, західній частині Херсонської області та на північний захід від міста Херсон, але не повідомили про будь-які великі успіхи.
  • Російські сили продовжували наземні атаки навколо Бахмута, а також на північний захід і південний захід від Донецька.
  • Фінансування добровольчих батальйонів, ймовірно, створює фінансові труднощі для російських міст і областей.
  • Російська окупаційна влада відключила мобільний інтернет в Луганській області 14 вересня, щоб зберегти оперативну безпеку Росії і краще контролювати інформаційне середовище, оскільки російські окупанти тікають з нещодавно звільненої Харківської області на територію Росії і підконтрольні їй території.

Засновник ПВК &quot;Вагнер&quot; стає обличчям російської війни, - ISWЗасновник ПВК &quot;Вагнер&quot; стає обличчям російської війни, - ISWЗасновник ПВК &quot;Вагнер&quot; стає обличчям російської війни, - ISWЗасновник ПВК &quot;Вагнер&quot; стає обличчям російської війни, - ISW

Нагадаємо, 15 вересня в мережі опублікували відео, де Пригожин особисто вербує російських в'язнів для війни з Україною. Пригожин також прямим текстом говорить про те, що йому належить ПВК "Вагнера". Так, він повідомляє, що "у нього в ПВК" є бойові літаки, РСЗВ і танки.

Раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВК Вагнера
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України