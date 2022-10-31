Российские ЧВК выходят из Мали и ищут летчиков для войны в Украине, - Генштаб
На фоне больших потерь в Украине российская сторона выводит своих наемников из Мали, а также ищет летчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что было принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Мали, несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене.
"Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применима в Украине. Тем не менее, эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению", - отметили в Генштабе.
Также сообщается, что на мотивацию российских летчиков в ЧВК влияют значительно сниженные по сравнению с Сирией выплаты.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что в ЧВК "Вагнера" начали набирать заключенных с ВИЧ и гепатитом.
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