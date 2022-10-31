Российские ЧВК выходят из Мали и ищут летчиков для войны в Украине, - Генштаб

На фоне больших потерь в Украине российская сторона выводит своих наемников из Мали, а также ищет летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что было принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Мали, несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене.

"Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применима в Украине. Тем не менее, эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению", - отметили в Генштабе.

Также сообщается, что на мотивацию российских летчиков в ЧВК влияют значительно сниженные по сравнению с Сирией выплаты.