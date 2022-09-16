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"Або зеки, або ваші діти": за якою схемою Пригожин вербує в'язнів на війну в Україну

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Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 12:22
"Або зеки, або ваші діти": за якою схемою Пригожин вербує в'язнів на війну в Україну Фото: Євген Пригожин (currenttime. tv)
Автор: Марія Кучерявець

Наближений до оточення Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер" вербує в'язнів на війну в Україну під ультиматумами. Після чого "охочих" перекидають у зону бойових дій без підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Фото: розслідувачі розповіли, за якою схемою Пригожин вербує в'язнів на війну в Україну (t.me/informnapalm)

Як інформує спільнота, посилаючись на дані власних інсайдерських джерел, російських зеків, яких вербує Пригожин ( відомий як "кухар Путіна" ) по різних виправних колоніях та тюрмах Росії.

Після чого їх централізовано перекидають на військовий аеродром Міллерово (48°57'01.0"N 40°17'46.0"E) прямо в тюремних спецовках і вже там перевдягають у російську військову форму.

"З Міллерово (в'язнів - ред.) розвозять автомобільним транспортом далі вже в зону бойових дій. Виходячи з цих свідчень, ніхто не проводить з зеками військового злагодження, а одразу кидають їх на фронт", - йдеться в розслідуванні.

При цьому, як зазначається, сам Пригожин прокоментував нещодавнє відео з агітацією зеків для участі у війні так:

"Те, кто не хотят, чтобы в ЧВК воевали заключенные, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети - решайте сами", - наводить його цитату спільнота.

Розслідувачі також звертають увагу, що по чисельним дослідженням, база Міллерово з 2014 використовується російськими військами як логістичний хаб для відрядження на війну в Україну.

Нагадаємо, нещодавно в мережі опублікували відео, де чоловік, дуже схожий на Пригожина, особисто вербує російських в'язнів для війни з Україною. Під час запису він прямим текстом говорить про те, що йому належить ПВК "Вагнера".

Додамо, не мало важливим є і той факт, що міжнародні аналітики визнають російського олігарха "обличчям російської війни".

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ПВК Вагнера
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