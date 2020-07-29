Кучма припиняє роботу в ТКГ, а Україна оновила списки "червоної зони": новини за 28 липня

Колаж РБК-Україна

Другий президент України Леонід Кучма припиняє роботу в Тристоронньої контактній групі, Україна розширила перелік країн "червоної зони", в Маріуполі невідомий скоїв напад на синагогу. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 28 липня, - в матеріалі РБК-Україна

ОБСЄ зафіксувала 111 порушень перемир'я на Донбасі у перший день "тиші"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень "тиші" на Донбасі у перший день домовленостей про перемир'я. Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про припинення вогню на засіданні 22 липня.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ. Наголошується, що всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області.

Кучма припиняє роботу у ТКГ

Другий президент України Леонід Кучма йде з посади глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він очолював делегацію з червня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Нагадаємо, в травні Зеленський заявляв, що Кучма просив зняти його з посади, так як йому було складно працювати в ТКГ після підвищення представництва української сторони.

Україна, Польща і Литва створили "Люблінський трикутник"

У Польщі міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення "Люблінського трикутника". Вони засновують тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Крім того, сторони організують консультації на рівні керівництв МЗС свої країн та утворять в міністерствах закордонних справ посади представників з питань співробітництва в рамках "Люблінського трикутника".

Албанія та Болгарія повернулися до "червоної зони": Україна оновила свої списки

Україна розширила перелік країн "червоної зони" через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Зокрема, до цього списку повернулися популярні серед українців Албанія, Болгарія і Румунія.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Станом на 27 липня "червоний список" України розширено до близько 60 країн. В ньому залишаються США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Росія, Португалія і Франція. Крім того, порівняно з редакцією списку від 16 липня до нього знову повернулися Албанія, Болгарія і Румунія.

Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію у Сєвєродонецьку

Президент Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію у Сєвєродонецьку Луганської області. Глава держави утворив її на виконання закону про ВЦА.Про це свідчить відповідний указ глави держави №297/2020. "Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області", - вказано у тексті документу.

Зеленський доручив командувачу об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до ЗУ "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов’язані з утворенням ВЦА.

В Одеській області обстріляли автомобіль, введено спецоперацію "Перехоплення"

В Одеській області поблизу с. Візирка невідомі обстріляли автомобіль. Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Зазначимо, на своїй сторінці в Facebook лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул написав, що на нього робили замах і опублікував відео.

У Маріуполі невідомий вчинив напад на синагогу

У вівторок вранці, 28 липня, невідомий чоловік з сокирою поранив охоронця синагоги в Маріуполі. Охоронцю вдалося обеззброїти його.

Напад кваліфіковано як замах на вбивство. Правоохоронці вживають заходів для пошуку нападника. Поліція також опублікувала орієнтування на чоловіка.

Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус. За його словами, він переніс захворювання безсимптомно. "Я перепрошую за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше, ви зустрічаєтеся з людиною, який на ногах примудрилася перенести коронавірус", - заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що 97% населення Білорусі переносять COVID-19 безсимптомно.

Байден переможе Трампа на виборах з імовірністю 91%, - The Economist

Кандидат в президенти США Джо Байден може перемогти діючу владу на виборах з імовірністю 91%. Видання The Economist змоделювало можливий результат президентських виборів.

Про це повідомляє The Economist.

Зазначимо, згідно з опитуваннями Siena College і New York Times, Джо Байден обходить Дональда Трампа у загальнонаціональній президентській гонці на 13%.

Син Віктора Павліка з онкологією опинився в хоспісі: усі подробиці

Молодший син відомого українського співака Віктора Павлика Павло уже два роки веде боротьбу з саркомою хребців. Деякий час він відновлювався після курсів хіміотерапії, а тепер продовжує лікування в хоспісі.

Про те, що Павло бореться з раком в хоспісі розповіла його мама Лариса Созаєва на своїй сторінці в Facebook. Вона також поділилася інформацією про те, що розмовляє з сином про смерть.

В Україну увірветься північний циклон Dana: які області постраждають від негоди

Погода в Україні в середу, 29 липня, покаже справжню боротьбу між двома антициклонами Albrecht і Balu і північним циклоном Dana. Останній увірветься в спеку і буде заправляти погодою на Заході, Вінницькій, Житомирській, частково Київській областях.

Так, за словами синоптика Наталки Діденко, атмосферний фронт циклону Dana принесе грозові дощі у названу вище частину країни. А ось інша територія належатиме сухій повітряній масі.