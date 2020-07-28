В Одеській області обстріляли автомобіль, введено спецоперацію "Перехоплення"

Фото: місце стрілянини (od .npu.gov.ua)

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав

В Одеській області поблизу с. Візирка невідомі обстріляли автомобіль. Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, на своїй сторінці в Facebook лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул написав, що на нього робили замах і опублікував відео.

Щойно скоєно замах на мене. Дорогою з Южного. Чекаю на поліцію, подробиці згодом. Опубліковано Дем'яном Ганулом Вівторок, 28 липня 2020 р.

За його словами, автомобіль, в якому він повертався до Одеси з міста Южне, обстріляли з травматичної зброї. Стріляли з двох автомобілів - Toyota RAV 4 з київськими реєстраційними номерами і Mercedes на Єврономер.

Також ці автомобілі, як стверджує Ганул, намагалися "виштовхнути" з траси авто, в якому він пересувався.

Нагадаємо, під Києвом невідомий здійснив прицільні постріли з пістолета в автомобіль Тoyota Сamry, в якому був чоловік та його син.

Крім того, у Києві на проспекті Гонгадзе, 32 у житловому будинку сталася бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждали три людини.