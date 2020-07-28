ОБСЄ зафіксувала 111 обстрілів на Донбасі з дня домовленостей про перемир'я

Фото: спостерігачі ОБСЄ на Донбасі (osce.usmission.gov)

Про перемир'я ТКГ домовилася 22 липня

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень "тиші" на Донбасі з дня домовленостей про перемир'я. Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про припинення вогню на засіданні 22 липня.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Наголошується, що всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, у 00:01, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, все в Донецькій області, в тому числі 21 вибух", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Однак, за перші два дні перемир'я бойовики порушили режим припинення вогню три рази.

Раніше Резніков заявив, що припинення вогню на Донбасі з боку бойовиків повинна контролювати моніторингова місія ОБСЄ.