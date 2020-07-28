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Кучма припиняє роботу у ТКГ

Київ, Вівторок 28 липня 2020 13:02
Кучма припиняє роботу у ТКГ
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кучма більше не очолює українську делегацію на переговорах

Другий президент України Леонід Кучма йде з посади глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він очолював делегацію з червня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Повідомляється, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Кучмою і подякував йому за роботу на чолі української делегації в ТКГ. На ній Зеленський зазначив, що робота Кучми в мінському процесі була надзвичайно важливою і одночасно складною.

"Дякую за всі зусилля, які ви доклали для розблокування мінського процесу для досягнення миру. Ваш досвід був найважливішим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", - сказав Зеленський.

Зі свого боку Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена і значно просунулася.

Нагадаємо, в травні Зеленський заявляв, що Кучма просив зняти його з посади, так як йому було складно працювати в ТКГ після підвищення представництва української сторони.

Це був другий прихід Кучми до Тристоронньої контактної групи, Зеленський повернув його в переговорний процес після того, як став президентом.

До цього його залучали до мінського процесу з червня 2014 по жовтень 2018 року.


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