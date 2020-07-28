Україна, Польща і Литва створили "Люблінський трикутник"

Фото: переговори (twitter.com/DmytroKuleba)

Це тристороння платформа для політичного, економічного та соціального співробітництва

У Польщі міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення "Люблінського трикутника". Вони засновують тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Крім того, сторони організують консультації на рівні керівництв МЗС свої країн та утворять в міністерствах закордонних справ посади представників з питань співробітництва в рамках "Люблінського трикутника".

Вони проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів.

Опубліковано Dmytro Kuleba Вівторок, 28 липня 2020 р.

Сьогодні міністри проводили переговори. Сторони наголошують на важливості діалогу між трьома країнами у парламентському вимірі, особливо в межах Парламентської асамблеї Україна-Польща-Литва.

Вони закликають Росію вивести свої війська з тих частин Донецької та Луганської областей України і підтверджують свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністри закордонних справ підтверджують бажання поглиблювати і розширювати українсько-польсько-литовське співробітництво між збройними силами, обіцяють надавати взаємну підтримку у боротьбі проти пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні в Любліні були переговори міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.

Відзначимо, Україна запросила Польщу для участі в платформі з деокупацію Кримського півострова.