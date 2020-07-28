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Албанія та Болгарія повернулися до червоної зони: Україна оновила свої списки

Київ, Вівторок 28 липня 2020 15:27
Албанія та Болгарія повернулися до червоної зони: Україна оновила свої списки
Фото: оновився список країн червоної зони для мандрівників (iev.aero)
Автор: РБК-Україна

Україна розширила список країн червоної зони

Україна розширила перелік країн червоної зони через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Зокрема, до цього списку повернулися популярні серед українців Албанія, Болгарія і Румунія.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Станом на 27 липня "червоний список" України розширено до близько 60 країн. В ньому залишаються США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Росія, Португалія і Франція. Крім того, порівняно з редакцією списку від 16 липня до нього знову повернулися Албанія, Болгарія і Румунія.

Фото: список країн червоної зони

У "зеленого списку" залишаються Єгипет, Нідерланди, Чехія, Греція, Польща, Хорватія і низка інших країн.

Відзначимо, по прибуттю з країн червоної зони необхідно проходити обсервацію або здавати тести на коронавірус.

Нагадаємо, в середині липня Україна скоротила "червоний список" країн, виключивши з нього Албанію, Румунію, Болгарію, Сербію, Чехію та Єгипет.

Скорочення списку сталося після того, як Кабінет міністрів підняв критерій захворюваності на коронавірус до 55 випадків на 100 тисяч населення.

Сьогодні видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Європейський союз скоротить "зелений список" і ще як мінімум на два тижні залишить зовнішні кордони закритими для туристів з третіх країн.

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