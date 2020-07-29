Кучма прекращает работу в ТКГ, а Украина обновила списки "красной зоны": новости за 28 июля

Коллаж РБК-Украина

Второй президент Украины Леонид Кучма прекращает работу в Трехсторонней контактной группе, Украина расширила перечень стран "красной зоны", в Мариуполе неизвестный совершил нападение на синагогу. Подробнее о том, что произошло во вторник, 28 июля, - в материале РБК-Украина

ОБСЕ зафиксировала 111 обстрелов на Донбассе в первый день перемирия

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений "тишины" на Донбассе в первый день договоренностей о перемирии. Участники Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о прекращении огня на заседании 22 июля.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ. Отмечается, что все обстрелы были зафиксированы в Донецкой области.

Кучма прекращает работу в ТКГ

Второй президент Украины Леонид Кучма уходит с должности главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Он возглавлял делегацию с июня 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Напомним, в мае Зеленский заявлял, что Кучма просил снять его с должности, так как ему было сложно работать в ТКГ после повышения представительства украинской стороны.

Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"

В Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника". Они основывают трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".

Албания и Болгария вернулись в "красную зону": Украина обновила свои списки

Украина расширила перечень стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В частности, в этот список вернулись популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 27 июля "красный список" Украины расширен до порядка 60 стран. В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Португалия и Франция. Кроме того, по сравнению с редакцией списка от 16 июля в него снова вернулись Албания, Болгария и Румыния.

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области. Глава государства создал ее на выполнение закона о ВГА. Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства №297/2020. "Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - указано в тексте документа.

Зеленский поручил командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с ЗУ "О военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием ВГА.

В Одесской области обстреляли автомобиль, введена спецоперация "Перехват"

В Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию "Перехват".

Отметим, на своей странице в Facebook лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул написал, что на него покушались и опубликовал видео.

В Мариуполе неизвестный совершил нападение на синагогу

Во вторник утром, 28 июля, неизвестный мужчина с топором ранил охранника синагоги в Мариуполе. Охраннику удалось обезоружить его.

Нападение квалифицировано как покушение на убийство. Правоохранители принимают меры для поиска нападавшего. Полиция также опубликовала ориентировку на мужчину.

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. По его словам, он перенес заболевание бессимптомно.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - заявил Лукашенко. При этом он отметил, что 97% населения Беларуси переносят COVID-19 бессимптомно.

Байден победит Трампа на выборах с вероятностью 91%, - The Economist

Кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%. Издание The Economist смоделировало возможный исход президентских выборов. Об этом сообщает The Economist.

Отметим, согласно опросу Siena College и New York Times, Джо Байден обходит Дональда Трампа в общенациональной президентской гонке на 13%.

Сын Виктора Павлика с онкологией оказался в хосписе: все подробности

Младший сын известного украинского певца Виктора Павлика Павел уже два года ведет борьбу с саркомой позвонков. Некоторое время он восстанавливался после курсов химиотерапии, а теперь продолжает лечение в хосписе.

О том, что Павел борется с раком в хосписе рассказала его мама Лариса Созаева на своей странице в Facebook. Она также поделилась информацией о том, что разговаривает с сыном о смерти.

В Украину ворвется северный циклон Dana: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине в среду, 29 июля, покажет настоящую борьбу между двумя антициклонами Albrecht и Balu и северным циклоном Dana. Последний ворвется в жару и будет заправлять погодой на Западе, Винницкой, Житомирской и частично Киевской областях.

Так, по словам синоптика Наталки Диденко, атмосферный фронт циклона Dana принесет грозовые дожди в названную выше часть страны. А вот остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе.