На базі відпочинку у Львівській області стався вибух, є загиблий

Фото: місце події (facebook.com/MVS.LVIV)

У результаті вибуху загинув 41-річний львів’янин

На одній з баз відпочинку у Львівській області стався вибух, у результаті чого загинула людина. Жертвою виявився 41-річний львів’янин.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області у своєму Facebook.

Правоохоронці уточнюють, що вибух стався на одній з баз відпочинку, розташованій у Мостиському районі. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.



"Сьогодні, 28 липня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з відпочинкових баз, розташованій у Мостиському районі, стався вибух. У результаті події загинула людина", - вказано у повідомленні.

На місці події співробітники поліції виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя.

Зараз проводять першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, в Харкові вночі 26 липня стався вибух на території автомобільної мийки на вулиці Глібовське; вибухотехніки встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5.

Як писало РБК-Україна раніше, в Ніжині в результаті вибуху загинув співробітник районної ради; його тіло виявили біля його автомобіля.