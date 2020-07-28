Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це свідчить відповідний указ глави держави

Президент Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію у Сєвєродонецьку Луганської області. Глава держави утворив її на виконання закону про ВЦА.

Про це свідчить відповідний указ глави держави №297/2020.

"Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області", - вказано у тексті документу.

Зеленський доручив командувачу об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до ЗУ "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов’язані з утворенням ВЦА.

Даний указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відзначимо, ВГА - тимчасовий державний орган при Службі безпеки України. Він діє у районі відсічі збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей, призначений забезпечувати дію Конституції і законів України, а також забезпечувати безпеку і нормалізацію життєдіяльності населення, правопорядок і недопущення гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, раніше глава держави підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Лисичанську.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом ліквідував шість ВЦА в Донецькій області та дві - в Луганській області.