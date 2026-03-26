Критически важно для армии: Зеленский объяснил последствия блокирования кредита от ЕС

"Предоставление Украине займа - это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года. Альтернатива этому шагу - это вопрос сегодня к Европейскому Союзу", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина будет благодарна, если лидеры ЕС смогут разблокировать этот кредит.

Если не разблокируют, Киев надеется на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована.

"Будет недофинансировано производство дронов - дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что мы оттуда выделяем деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РАС-3", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что это риск для всех - для европейской безопасности.

"Я считаю, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос", - отметил Зеленский.