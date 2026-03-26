Критично важливо для армії: Зеленський пояснив наслідки блокування кредиту від ЄС

Розблокування кредиту від ЄС на 90 млрд євро критично важливе для України та її обороноздатності. Без фінансування постраждає армія і виробництво дронів.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленский розповів в інтерв’ю Le Monde.
"Надання Україні позики - це позиція, узгоджена всіма лідерами ЄС наприкінці 2025 року. Альтернатива цьому кроку - це питання сьогодні до Європейського Союзу", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна буде вдячня, якщо лідери ЄС зможуть розблокувати цей кредит.
Якщо не розблокують, Київ сподівається на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована.
"Буде недофінансоване виробництво дронів - далекобійних, дронів-перехоплювачів, а також систем протиповітряної оборони, тому що ми звідти виділяємо гроші і на європейські системи ППО, і на американські ракети РАС-3", - додав президент.
Глава держави наголосив, що це ризик для всіх - для європейської безпеки.
"Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Угорщина заблокувала надання Україні кредиту від ЄС на 90 млрд євро. Для того, щоб гроші почали передавати Україні, необхідна згода всіх країн-членів ЄС.
Будапешт почав блокувати передачу кредиту після того, як роботу нафтопроводу "Дружба" було припинено внаслідок російського удару наприкінці січня.
Угорщина заявляє, що транзит російської нафти "Дружбою" припинився нібито з ініціативи України.
Нещодавно Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо ремонту нафтопроводу. Він відбуватиметься за фінансової та технічної підтримки ЄС.
Незважаючи на це, Угорщина продовжує блокувати передачу грошей Україні. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки постачання російської нафти через українську територію не відновлять.
Попри систематичне блокування з боку Угорщини, Євросоюз продовжує технічну підготовку до виплати Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. У Брюсселі зосереджені на тому, щоб політичні перепони не зупинили процес надання фінансової підтримки.
Лідери країн-членів ЄС зібралися 19 березня у Брюсселі, щоб обговорити такі нагальні питання, як війна в Ірані та допомога Україні. Однак попри "гарячі" дебати, переконати прем'єра Угорщини зняти своє вето на кредит так і не вдлося.
Після саміту президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС "так чи інакше" надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, попри блокування з боку Угорщини.
Члени ЄС не тільки піддали Орбана критиці, але й відкрито натякають, що не збираються пробачати Будапешту його саботаж.
Наприклад, Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу. Президент Євроради Антоніу Кошта взагалі назвав поведінку угорського прем'єра "неприйнятною".