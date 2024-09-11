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Под Белгородом пустили под откос грузовой поезд

Россия, Среда 11 сентября 2024 08:55
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Под Белгородом пустили под откос грузовой поезд Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области России, граничащей с Украиной. Это произошло из-за внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Юго-Восточной железной дороги в Telegram.

"В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта вчера, 10 сентября, в 23:17 произошел сход 11 порожних вагонов и локомотива грузового поезда", - говорится в сообщении.

Поезд пустили под откос на перегоне Волоконовка - Новый Оскол в Белгородской области. Там ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто.

В связи с диверсией отменены несколько пассажирских рейсов. Якобы организована доставка пассажиров автобусами.

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