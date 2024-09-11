Британия разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России, - The Guardian

Великобритания, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Пока это официально не подтверждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным The Guardian, в Британии уже принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Вероятно, об этом не будет объявлено в пятницу на встрече премьер-министра Британии Кира Стармер и президента США Джо Байденом в Вашингтоне.

Как пишет издание, вероятно, совместный визит госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми в Киев не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

Скорее всего, публичное заявление о ракетах дальнего радиуса действия в Киеве будет считаться чрезмерно провокационным. Вполне вероятно, что вокруг использования Украиной ракет, дальность которых составляет более 300 километров, все еще будут существовать ограничения, чтобы избежать необдуманных или ненужных атак.

Разрешение ВСУ бить по территории РФ

Украина получает дальнобойные ракеты от Британии, США и Франции, однако до сих пор является ограничением ударов по территории России.

По словам Джона Кирби, США продолжают вести частные переговоры с Украиной по этой теме.