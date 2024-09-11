ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен: вопрос дальнобойности Украины обсуждали, передам услышанное Байдену

Украина, Среда 11 сентября 2024 20:02
UA EN RU
Блинкен: вопрос дальнобойности Украины обсуждали, передам услышанное Байдену Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина переговорила с США о ситуации на фронте. Также проговорили вопрос о дальнобойности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

"Мы обсуждали дальнобойность... Я передам то, что я здесь услышал, президенту в Вашингтон", - заявил Блинкен.

Он отметил, что потребности Украины меняются, ведь меняется и само поле боя.

"Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация - это фактор, который мы учитываем, но он не решающий", - добавил он.

По словам госсекретаря США, вопрос дальнобойности будет темой на встрече лидеров США и Британии в пятницу.

Напомним, ранее сообщалось, что именно Блинкен во время визита в Киев может сообщить о разрешении избивать ATACMS по России.

Между тем сегодня президент США Джо Байден заявил, что прямо сейчас Штаты работают над возможным снятием запрета для Украины наносить американским оружием дальнобойные удары по территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Война России против Украины
NEWS
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление