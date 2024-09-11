Россияне дважды ударили по Константиновке: есть погибшие и раненые

11 сентября российские войска уже дважды обстреляли Константиновку Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Еще один обстрел Константиновки - 1 погибший и 5 раненых. Таким образом, сегодня россияне двумя ударами по городу уже убили 3 человека и ранили 5", - рассказал он.

Обстрелы Константиновки

Российские войска постояно обстреливают Константиновку Донецкой области. Например, российские войска обстреляли центр Константиновки 7 сентября. По словам очевидцев, было слышно 8-10 взрывов. Тогда погибли трое людей, еще трое были ранены. Трое погибших во время атаки находились возле рынка.

А 9 августа российские оккупанты ударили по супермаркету "Экомаркет" в Константиновке. Тогда много людей были ранены и убиты.

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