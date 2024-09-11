ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен объявил о выделении Украине помощи на более 700 миллионов долларов

Украина, Среда 11 сентября 2024 20:14
UA EN RU
Блинкен объявил о выделении Украине помощи на более 700 миллионов долларов Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

США окажут финансовую поддержку Украине. В этот раз сумма пособия предусматривает предоставление более 700 миллионов долларов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

По данным Блинкена, часть помощи будет направлена на укрепление энергосистемы, которую Россия неоднократно подвергала ударам в преддверии ожидаемой тяжелой зимы.

В общей сложности энергетическая поддержка в размере 325 млн долларов поможет

  • отремонтировать и восстановить украинские энергогенерирующие мощности,
  • обеспечить резервное питание в чрезвычайных ситуациях,
  • усилить физическую сохранность энергетической инфраструктуры.

В то же время около 290 млн долларов пойдут на финансирование программ обеспечения продовольствием, водой, жильем, здравоохранением и образованием для нуждающихся в стране украинцев и беженцев за ее пределами.

И остальная помощь, а это 102 млн долларов, будет направлена на мероприятия по разминированию.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе приехали в Киев.

Отметим, что в пятницу, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 250 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление