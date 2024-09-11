ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе и районе раздавались взрывы: есть "прилеты" по складу и базированию РФ

Мариуполь, Среда 11 сентября 2024 08:35
UA EN RU
В Мариуполе и районе раздавались взрывы: есть "прилеты" по складу и базированию РФ Фото: в Мариуполе и районе раздавались взрывы 11 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Рано утром 11 сентября в Мариуполе и районе гремели взрывы. Есть "прилеты" по складу и базированию оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мариуполь. Сопротивление".

"По меньшей мере два "прилета". Мелекине по складу оккупантов неподалеку от АЗС и бывшего магазина "Скорпион". Так называемый Второй спуск Мелекино (ул. Безуха с. Белосарайская коса) по базированию оккупантов. Предварительно, в пансионате "Светлана", но данные уточняем", - говорится в сообщении.

Места "прилетов" после взрывов в Мариуполе и районе 11 сентября (t.me/mrplSprotyv)

Мариуполь

В Мариуполе, как и в районе, взрывы раздавались с 3:35 и продолжались до 4:15 утра.

"Сообщали о звуках взрывов и работе ПВО оккупантов в Мангушском районе (часть Мариупольского), и в Приморском, Центральном и Кальмиусском районах города. В Левобережном районе зафиксировано базирование ПВО в районе шлаковой горы", - добавили в "Сопротивлении".

Ситуация в Мариуполе и районе

Российские войска оккупировали Мариуполь и район во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Сейчас и город, и порт, и район используются для нужд российской армии. Здесь оккупанты обустраивают новые базы и через Мариуполь перебрасывают резервы на Запорожское направление фронта.

Например, недавно сообщалось, что россияне по аналогии с ВСУ стали маркировать грузовики, которые идут через Мариуполь в Запорожскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине Взрывы
NEWS
Харрис - Трампу: вы думаете, что дружите с Путиным, но он бы вас съел на обед
Харрис - Трампу: вы думаете, что дружите с Путиным, но он бы вас съел на обед
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление